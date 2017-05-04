أكد نائب وزير الخارجية اليوناني تيرينز نيكولاس كويك، إنه يعتبر مصر بلده الثاني ويحرص على التقاط صور لجميع المناطق السياحية التى يزورها ليبعث رسالة للعالم بأن مصر آمنة للجميع سواء للسائحين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري، اليوناني الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم في حضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وبمشاركة 17 شركة.

وأضاف أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي تساعد نمو الاقتصاد في كلا البلدين ولذلك نسعى إلى تعزيز التعاون بين مصر واليونان فى هذا القطاع خاصة أنهما يتمتعان بالأماكن السياحية الخلابة.

وأشار كويك إلى أن الزيارات المتبادلة والحوار المستمر بين الجانبين سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لافتا إلى اهتمام بلاده بشكل كبير بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.