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"عامة أهل القاهرة" تفوز بجائزة عبدالكريم التاريخية
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"عامة أهل القاهرة" تفوز بجائزة عبدالكريم التاريخية

2017-05-04 00:35:56
محيط - عمرو عبدالمنعم

منحت جمعية  الدراسات التاريخية الباحثة زينب محمود بكري جائزة د  احمد عزت عبد الكريم  المخصصة لأحسن رسالة ماجستير لعام 2016في التاريخ الحديث والمعاصر .

والرسالة الحاصلة علي الجائزة بعنوان “عامة  أهل القاهرة  في  النصف الاول من القرن التاسع عشر  ” تحت اشراف الاستاذ الدكتور سيد عشماوي ود احمد الشربيني  وحصلت بها الباحثة علي دراجة الماجستير بتقدير امتياز .

ويذكر ان من منح الجائزة كل من رئيس الجمعية  أ طاهر حسين  د جمال شقرة و د خلف الميري د احمد الشربيني و د ايمن فؤاد السيد بعد ترشيح من جامعة القاهرة قسم التاريخ

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