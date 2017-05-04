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عودة "واتس آب" للعمل بعد توقفه لمدة ساعة
تحديث واتس اب الجديد

عودة "واتس آب" للعمل بعد توقفه لمدة ساعة

2017-05-04 00:29:38

عاد تطيق التراسل الأشهر في العالم “واتس آب”، بعد توقف خدامته لمدة ساعة تقريبا.
وكانت خدمات تطبيق التراسل الأشهر فى العالم “واتس آب” قد توقفت مساء الأربعاء، في عدة دول بالعالم، مما تسبب فى انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمى التطبيق من خلال إصداره الأخير على جميع أنظمة التشغيل.
وأكدت صحيفة express” ” البريطانية، أن الخدمة توقفت فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى أنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل ودول أخرى بأوروبا.
ولاحظ مستخدمى التطبيق فى مصر توقف الخدمة كليا منذ أقل من ساعة، ولم يصدر فيس بوك – المالك لتطبيق واتس اب- تقرير يوضح أسباب المشكلة وموعد إصلاحها.

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