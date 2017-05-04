35 مليون درهم مبيعات "أبوظبي الدولي للكتاب"2017-05-04 00:28:27
قالت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن الدورة السابعة والعشرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب والتي اختتمت الثلاثاء استقطبت أكثر من 300 ألف زائر وبلغت قيمة مبيعات الكتب أكثر من 35 مليون درهم إماراتي (نحو 9.5 مليون دولار).
وبذلك تتجاوز دورة هذا العام ما تحقق في الدورة السابقة التي استقطبت قرابة 270 ألف زائر وحققت مبيعات بقيمة نحو 25 مليون درهم (نحو 6.8 مليون دولار).
وقال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة يوم الأربعاء “بلغت قيمة مبيعات الكتب هذا العام أكثر من 35 مليون درهم، وقد حقق معرض أبوظبي الدولي للكتاب إنجازا قياسيا هذا العام، حيث تمكن من نشر رسالته الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة ومواكبة أحدث تقنيات عالم النشر”.
وأضاف “تميز برنامج المعرض هذا العام كان أحد أكبر الأسباب المساهمة بنجاح هذه الدورة حيث شارك رواد الفكر والأدب والشعر والثقافة في البرنامج الثقافي بندوات متخصصة، واستمتع الجمهور بفعاليات مجلس الحوار وركن التواقيع ومنبر ابن عربي لتشجيع القراءة، فضلاً عن برنامج ركن الإبداع وركن الرسامين وركن عروض الطبخ”.
وشارك 1320 عارضا من 65 دولة عربية وأجنبية في المعرض الذي استمر على مدى سبعة أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقدم العارضون أكثر من 500 ألف عنوان كتاب في شتى فروع الثقافة والمعرفة والعلوم بنحو 30 لغة.
وحلت الصين ضيف شرف الدورة السابعة والعشرين فيما اختير الفيلسوف (ابن عربي) الشخصية المحورية للمعرض.
وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والتسوق اليوم الأربعاء “تميزت هذه الدورة بالمشاركة القوية للصين ضيف شرف المعرض والتي كشفت عن التقارب والعلاقة الثقافية المتينة بين دولة الإمارات والصين، ممهدة الطريق لمزيد من التعاون الثقافي المستقبلي”.
ويمثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى جانب معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام في نوفمبر تشرين الثاني أكبر حدثين ثقافيين سنويا بدولة الإمارات
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