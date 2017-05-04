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إصابة 8 مدنيين جراء سقوط قذيفتين في بنغازي بليبيا
احداث بنغازي

إصابة 8 مدنيين جراء سقوط قذيفتين في بنغازي بليبيا

2017-05-04 00:23:06

أصيب ثمانية مدنيين، مساء /الأربعاء/ جراء سقوط قذيفتين في منطقتي شبنه والسرتي بمدينة بنغازي في ليبيا.

وأكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي ،لبوابة “الوسط” مساء الأربعاء، أن المستشفى استقبل 8 جرحى حتى الأن جراء سقوط قذيفتين في منطقتي شبنه والسرتي بمدينة بنغازي.

وأضافت لبرغثي إن الجرحى أصاباتهم متفاوته ويتلقون الخدمات الصحية والرعاية اللأزمة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

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