أصيب ثمانية مدنيين، مساء /الأربعاء/ جراء سقوط قذيفتين في منطقتي شبنه والسرتي بمدينة بنغازي في ليبيا.

وأكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي ،لبوابة “الوسط” مساء الأربعاء، أن المستشفى استقبل 8 جرحى حتى الأن جراء سقوط قذيفتين في منطقتي شبنه والسرتي بمدينة بنغازي.

وأضافت لبرغثي إن الجرحى أصاباتهم متفاوته ويتلقون الخدمات الصحية والرعاية اللأزمة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.