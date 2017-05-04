انفعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما تردد فى البرامج عن إحراق الجن لبيوت الأهالى فى مدن الصعيد، قائلا: “ده نصاب وتلبيس إبليس”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الأربعاء: “الداهية السودا فى الشيوخ اللى بتقف أمام الكاميرات، وتقول الجن مذكور فى القرآن، كفاية بقى شغل تلبيس إبليس، والنصب على عقول الناس”.

ونوه الجندى، قائلا: “الحرائق دى لها سبب علمى، تعرفه وزارة الداخلية والبحث الجنائى جيدا”.