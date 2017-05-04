ننظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية يوم 4 مايو الجاري، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

- يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع حسن، جلسة حوارية بين وزيرى الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، الدكتور هشام الشريف، التنمية المحلية لبحث سبل التعاون الثقافى فيما بينهما، وذلك غدا الخميس 4 مايو، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر المجلس بالاوبرا، وبحضور نخبة من المثقفين البارزين.

· قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يستمر معرض الفنانة نجاة فاروق حتى 8 مايو، بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر بساحة الأوبرا.

· البيت الفني للمسرح يعرض أخر ليالي مسرحية “لعبة العراف” في الثامة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، ” قواعد العشق 40 “على مسرح السلام فى الساعة الثامنة مساء، كما تستمر فعاليات ملتقى “كيميت للتجربة الأولى” و الذى يتضمن ثلاثة عروض مسرحية على مدار 8 أيام موزعة على الفترة من ٣ الى ٢٠ مايو الجارى.

· يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان “التعليم الفنى فى ضوء ثقافة المجتمع” و تنظمها لجنة التربية، الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بفندق الجامعة المنوفية، ويشارك فى الندوة نخبة من أساتذة التربية فى مصر، كما يتم مناقشة كتاب” الإرهاب المتأسلم .. حسن البنا وتلاميذه .. من سيد قطب إلى داعش” للدكتور رفعت السعيد، الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس.

· دار الأوبرا المصرية، تنظم حفلا فنيا لوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية الساعة 8 مساء على مسرح سيد درويش، وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة باليه “رقصات نلتقي بها، لوركيانا، بوليرو” على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، كما تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلها الفني الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية.

· قطاع صندوق التنمية الثقافة، ينظم ورش فنية في مجالات “الرسم، أشغال جلدية، أشغال فنية”، الساعة الواحدة ظهرا، بمركز طلعت حرب الثقافي، وبمركز الحرية للإبداع تعقد ندوة لمناقشة كتاب “كناسة المرسم” للفنان عصمت داوستاشي، الساعة 6:30 مساء.

· الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنظم أمسية شعرية بعنوان “دور العمال في مصر” يديرها أحمد مرسال بيت ثقافة قويسنا،كما يقام عرض فنى لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقصر ثقافة كفر الشيخ،الثامنة مساء وتنظم ورشة فنية لعمل فوانيس رمضان بالاركت بقصر فوة خلال الفترة4 -15 مايو، كما تعقد محاضرة بعنوان “العمل وأهميته” ببيت ثقافة إجا فى الحادية عشرة صباحاً، وفى نفس اليوم والموعد محاضرة”ماهو الإرهاب وسبل القضاء عليه” ببيت ثقافة بنى عبيد، يقيم قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة بعنوان “أهمية العامل ودور المجتمع في الحفاظ علي حقوقه” بمكتبة قصر ثقافة دمياط الجديدة، ومحاضرة أخري بعنوان “أهمية الصوم” بمكتبة الطفل بالقصر، محاضرة جديدة بعنوان “الفن الإسلامي القديم” بمرسم قصر طفل دمياط، كما يتم تنظيم أمسية شعرية بمركز شباب ميت الشيوخ، بالإضافة لمحاضرة بعنوان “حقوق العامل وواجباته ودوره في نهضة مصر” ببيت ثقافة الزرقا، بجانب اقامة ندوة بعنوان “أهم الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط” احتفالاً بعيد دمياط القومي وذلك بمكتبة كفر المياسرة، بالإضافة لإقامة محاضرة بعنوان “النصف من شعبان” بمكتبة عزبة البرج، محاضرة أخري بعنوان “حقوق العامل وواجباته” وذلك بمكتبة تفتيش السرو، ندوة بعنوان “ماتشتهر به دمياط من صناعات” بمكتبة المنازلة، بجانب محاضرة عن عيد دمياط القومي بمكتبة الركابية، محاضرة أخري بعنوان “ليلة النصف من شعبان” بمكتبة ميت أبو غالب، كما يتم عقد ندوة بعنوان “قانون العمل وحقوق العمال” بمكتبة كيت الخولي، محاضرة أخري بعنوان “عيد العمال بمكتبة البصارطة، محاضرة أخيرة بعنوان “أشهر صناعات دمياط” بمكتبة العبيدية

توقيعات كتب

- تنطلق غدا بالمعادي 5 م دار تشرين للنشر والتوزيع بالمعادي، بحضور نخبة من الشعراء المصريين البارزين وبينهم إيهاب البشبيشي ومنال علي، وسيتم إطلاق العديد من الأعمال الجديدة بحضور مؤلفيها. وستعقد الاحتفالية بمقر الدار : 10 شارع البحث الجنائي، المعادي الجديدة، صقر قريش، الدور الثالث

- يوقع الكاتب عبدالرحيم كمال غدا 7 م روايتيه “المجنونة” و”بوابة الحانة” بمكتبة ألف فرع الميرغني.وتستضيف المكتبة يوم الجمعة الشاعر أشرف توفيق 4 م ضمن برنامج “قعدة الجمعة” .

- تقيم دار نهضة مصر السبت المقبل 4 م احتفالية مناقشة وتوقيع كتاب وحدة “المفاهيم وتعدد التعبير” للدكتورة عائشة رافع وذلك يوم السبت القادم فى The Week&nd Mind and Soul والكتاب دعوة للعالم أجمع أن يخرج من الصراعات التي ترفع شعار الأديان بصورة واضحة أو مستترة، ويتوحد على هدف كبير هو تحقيق صالح الإنسان مهما كانت انتماءاته العقائدية.