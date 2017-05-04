قالت الفنانة دينا الشربيني، أنها ضد الوقوع في العلاقة الجنسية بعلاقة غير شرعية لأن الأديان جميعها تحرم ذلك، “لازم يبقى في ثقافة جنسية داخل المدرسة والمنزل بطريقة علمية، عشان ميبقاش في رهبة وكبت”

وتابعت الشربيني خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل” المذاع على قناة “الحياة” أمس الأربعاء: إن الحرية الجنسية هي أول طريق لعلاج ظاهرة التحرش في المجتمع، معقبة: ” في دايما حاجة بتخلي الولد والبنت يحسوا انهم مش طبيعيين، والأم دايما بتبقى مكسوفة تعرف بنتها، وكمان المدرس لما بيجي يشرح العلم دا بيبقى مكسوف ودا بيخلي الشباب تحس ان دا غلط”.