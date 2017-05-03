ذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن الولايات المتحدة ساهمت بأكثر من 95 مليون دولار من المساعدات الغذائية الإنسانية الطارئة في عام 2017، عبر برنامج الأغذية العالمي وشركاء تنفيذيين آخرين في السودان.

وأوضحت السفارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه المساعدات تسهم في تغذية أكثر من 2.5 مليون شخص سنويا في السودان، منهم النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المستضيفة، والأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أمريكا ظلت لأمد طويل داعما في العمل عبر شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي في مجابهة احتياجات الغذاء والتغذية الملحة للسكان الذين يعانون من الهشاشة، وتوفير السلع المنتجة في أمريكا مثل الذرة.

ولفتت السفارة إلى أن الشحنة الثالثة من المساعدات الغذائية الطارئة التي سلمت في ميناء بورتسودان في أبريل الماضي، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة الأمريكية) بالتنسيق مع برنامج الغذائي، بلغت حوالي 47 ألفا و500 طن متري من المواد الغذائية.

وأشار بيان السفارة إلى أن هذه الأغذية وصلت في وقت الحاجة الإنسانية الماسة في السودان، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بحوالي 4.8 مليون شخص، ومليونين من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يقدر عدد لاجئي جنوب السودان بحوالي 400 ألف شخص فروا بحثا عن المأوى، مؤكدا أن دعم أمريكا للشعب السودان سيستمر.