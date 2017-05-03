 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 12:54 صباحاً
روابط سريعة
95 مليون دولار مساعدات غذائية أمريكية للسودان
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي

95 مليون دولار مساعدات غذائية أمريكية للسودان

2017-05-03 23:37:52
أ ش أ

ذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن الولايات المتحدة ساهمت بأكثر من 95 مليون دولار من المساعدات الغذائية الإنسانية الطارئة في عام 2017، عبر برنامج الأغذية العالمي وشركاء تنفيذيين آخرين في السودان.

وأوضحت السفارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه المساعدات تسهم في تغذية أكثر من 2.5 مليون شخص سنويا في السودان، منهم النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المستضيفة، والأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أمريكا ظلت لأمد طويل داعما في العمل عبر شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي في مجابهة احتياجات الغذاء والتغذية الملحة للسكان الذين يعانون من الهشاشة، وتوفير السلع المنتجة في أمريكا مثل الذرة.

ولفتت السفارة إلى أن الشحنة الثالثة من المساعدات الغذائية الطارئة التي سلمت في ميناء بورتسودان في أبريل الماضي، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة الأمريكية) بالتنسيق مع برنامج الغذائي، بلغت حوالي 47 ألفا و500 طن متري من المواد الغذائية.

وأشار بيان السفارة إلى أن هذه الأغذية وصلت في وقت الحاجة الإنسانية الماسة في السودان، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بحوالي 4.8 مليون شخص، ومليونين من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يقدر عدد لاجئي جنوب السودان بحوالي 400 ألف شخص فروا بحثا عن المأوى، مؤكدا أن دعم أمريكا للشعب السودان سيستمر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3