ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج الحاضنات التكنولوجية لمركز بداية لريادة الأعمال2017-05-03 23:17:06
ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج الحاضنات التكنولوجية لمركز بداية لريادة الأعمال
انطلقت اليوم /الأربعاء/ فعاليات الحفل الختامي للدورة الأولى من برنامج الحاضنات التكنولوجية لمركز بداية لريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتنظم الحفل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بأحد فنادق القاهرة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير، ورئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار منى زوبع نائب، وقيادات ورؤساء قطاعات الهيئة.
وبدأ الحفل بعرض تعريفي للبرنامج قدمه المدير التنفيذي لمركز بداية محمد البيسي، مع عرض فيلم تسجيلي عن البرنامج وما تم فيه خلال التسعة أشهر الماضية.
يذكر أن مركز بداية يعمل على دعم أفكار وابتكارات الشباب ويعد حاضنة للمشروعات، في إطار حرص الهيئة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأنشئ مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2011 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بهدف دعم نمو وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يتفق مع استراتيجية الحكومة المصرية في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
ويهدف المركز إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال تقديم حزمة متنوعة من خدمات تنمية الأعمال والحصول على التمويل وتحفيز الشباب على إنشاء وإدارة شركات ريادية ناجحة، بالإضافة إلى قيام المركز بتنسيق المبادرات والبرامج مع بيئة الأعمال المصرية والإقليمية والدولية وبما يتفق مع استراتيجية الحكومة المصرية في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب ورفع تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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