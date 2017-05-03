أصدر القضاء التونسي اليوم “الأربعاء” حكما بإعدام متشددين اثنين وسجن 16 آخرين لفترات وصلت إلى 36 سنة نافذة، بعد إدانتهم في جرائم “إرهابية” حصلت في 2014، حسبما أعلنت النيابة العامة.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية إن تسعة من بين الملاحقين في هذه القضية موقوفون والبقية هاربين و”حوكموا غيابيا”.

وأضاف أن هؤلاء ينتمون إلى “مجموعة إرهابية” قتلت في أكتوبر 2014 مدنيا في قبلي (جنوب)، وعنصرا من الحرس الوطني بحي “شباو” في مدينة “وادي الليل” قرب العاصمة تونس.

وداهمت قوات الأمن بناء على معلومات حصلت عليها من قاتلي المدني في قبلي، منزلا في شباو تحصنت داخله مجموعة إرهابية، وفق السلطات ، وقتل في عملية المداهمة ستة متشددين (خمسة نساء ورجل) وعنصر في الحرس الوطني (درك).

وأفادت النيابة العامة بأن المحكمة قضت بإعدام متشددين من بين التسعة الموقوفين لإدانتهما بقتل المدني، وبسجن البقية لفترات وصلت 24 سنة نافذة.

ويواصل القضاء التونسي النطق بعقوبة الإعدام رغم أنها لم تنفذ منذ 1991.