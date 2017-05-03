افتتاح عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية في محافظة شمال سيناء

افتتح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء محمد صابر كريم الدين من القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، ونصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة بئر العبد، عددا من المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية في مركز ومدينة بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى والذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقام المحافظ، يرافقه إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، بافتتاح ملعب الكرة الخماسي في نادى بئر العبد الرياضي، كما قام المحافظ يرافقه رأفت زكى رئيس الإدارة المركزية للتأمينات والمعاشات في محافظات القناة وسيناء بافتتاح مبنى التأمينات والمعاشات في مدينة بئر العبد.

وقام حرحور، يرافقه الدكتور إسحاق رمضان وكيل مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء والدكتور عبد العزيز محمد سالم مدير الإدارة الصحية فى بئر العبد والدكتور تامر حسنى مدير عام مستشفى بئر العبد المركزي بتفقد مبنى مستشفى بئر العبد الجديد إلى جانب افتتاح الوحدة الصحية في قرية الجناين بمركز بئر العبد .

وأعلن المحافظ أنه في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى والذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء يتم افتتاح 48 مشروعا جديدا تكلفت 258 مليونا و697 ألفا و461 جنيها .. وهى مشروعات متنوعة فى مختلف المجالات على مستوى جميع مناطق المحافظة