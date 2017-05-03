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السيسي يعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه "الأمير مشعل"
السيسي وسلمان

السيسي يعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه "الأمير مشعل"

2017-05-03 23:09:32

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين في وفاة شقيقه الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والعائلة الكريمة والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب العاهل السعودي عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على مشاعره الطيبة، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

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