دينا الشربيني: «نفسي أعمل عملية تجميل»2017-05-03 23:20:34
أعربت الفنانة دينا الشربيني عن أمنيتها في إجراء جراحة تجميل في أنفها؛ بسبب الانتقادات الموجهة لها، قائلة: «نفسي أعمل عملية تجميل».
وأكدت، خلال لقائها ببرنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية «الحياة»: «أعاني من مرض الغضروف في أنفي، وطبيب التجميل قال لي: أول مرة أشوف حالة زي دي، فقولت له: خليها كدة ومتجربش فيا حاجة مش مضمونة».
وأوضحت: «باكل الكريم والبرفان أكل؛ لأني بعشق وضع المكياج، وخاصة بعد بلوغي سن الـ 30 عاما».
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
المركزي الإحصاء: انتهاء مرحلة التسجيل الذاتي للأسر إلكترونياً
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لبيانات تعداد السكان مساء أمس الثلاثاء ، وذلك ضمن المرحلة الثانية للتعداد العام ...Wed, 03 May 2017 09:00:19 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم وزارة ...Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وقبل ...Wed, 03 May 2017 10:55:36 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
سانت كاترين تستقبل 717 سائحًا خلال 24 ساعة
وقال مصدر مسؤول بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم ...Wed, 03 May 2017 11:45:18 GMT