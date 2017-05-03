أعربت الفنانة دينا الشربيني عن أمنيتها في إجراء جراحة تجميل في أنفها؛ بسبب الانتقادات الموجهة لها، قائلة: «نفسي أعمل عملية تجميل».

وأكدت، خلال لقائها ببرنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية «الحياة»: «أعاني من مرض الغضروف في أنفي، وطبيب التجميل قال لي: أول مرة أشوف حالة زي دي، فقولت له: خليها كدة ومتجربش فيا حاجة مش مضمونة».

وأوضحت: «باكل الكريم والبرفان أكل؛ لأني بعشق وضع المكياج، وخاصة بعد بلوغي سن الـ 30 عاما».