 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 11:24 مساءً
روابط سريعة
نبيل نعيم: «أينما وجد الإخوان وجد الإرهاب»
الشيخ نبيل نعيم القيادي في تنظيم الجهاد

نبيل نعيم: «أينما وجد الإخوان وجد الإرهاب»

2017-05-03 22:52:46

قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق: إن الإخوان عملاء للمخابرات الأمريكية والصهيونية، مشيرًا إلى أن ترامب لم يستطع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأضاف «نعيم» خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، تقديم الإعلامي تامر عبد المنعم، “كل قيادات الإخوان متواجدين في لندن ستناند باي”، متابعا أن كل من يريد الضغط على مصر يستقبل أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد، أنه أينما يوجد الإخوان يوجد الإرهاب، مضيفًا أنهم أساتذة في هدم الأوطان، ويسعون لزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الفوضى فيها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3