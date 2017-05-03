قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق: إن الإخوان عملاء للمخابرات الأمريكية والصهيونية، مشيرًا إلى أن ترامب لم يستطع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأضاف «نعيم» خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، تقديم الإعلامي تامر عبد المنعم، “كل قيادات الإخوان متواجدين في لندن ستناند باي”، متابعا أن كل من يريد الضغط على مصر يستقبل أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد، أنه أينما يوجد الإخوان يوجد الإرهاب، مضيفًا أنهم أساتذة في هدم الأوطان، ويسعون لزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الفوضى فيها.