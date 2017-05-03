نبيل نعيم: «أينما وجد الإخوان وجد الإرهاب»2017-05-03 22:52:46
قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق: إن الإخوان عملاء للمخابرات الأمريكية والصهيونية، مشيرًا إلى أن ترامب لم يستطع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وأضاف «نعيم» خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، تقديم الإعلامي تامر عبد المنعم، “كل قيادات الإخوان متواجدين في لندن ستناند باي”، متابعا أن كل من يريد الضغط على مصر يستقبل أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد، أنه أينما يوجد الإخوان يوجد الإرهاب، مضيفًا أنهم أساتذة في هدم الأوطان، ويسعون لزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الفوضى فيها.
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا - محيط
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم…Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وقبل ...Wed, 03 May 2017 10:55:36 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
سانت كاترين تستقبل 717 سائحًا خلال 24 ساعة - محيط
استقبلت مدينة سانت كاترين 717 سائحًا من مختلف الجنسيات منهم 267 هنديًا خلال ال24 ساعة الماضية. وقال مصدر مسؤول بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء إن…Wed, 03 May 2017 11:45:18 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيران ...Wed, 03 May 2017 08:46:30 GMT