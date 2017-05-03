علق الإعلامي يوسف الحسيني، على ما صرح به ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس خلال حديثه الإعلامي، أن جزيرتي تيران وصنافير مسجلة لدى الدولة المصرية بأنها جزر سعودية، ومسجلة في الرياض على أنها جزر سعودية، مؤكدًا أن تيران وصنافير مصرية 100%.

وأوضح خلال برنامج “بتوقيت القاهرة”، المذاع على قناة “أون لايف”، أن ما يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير أن هناك 30 خريطة موثقة ثابتة أنها عالية المصداقية موجودة بين مكتبة برلين ومكتبة جامعة ستانفورد تثبت مصرية الجزيرتين.

وتابع: أن ما يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير أنه وقع عليها أكثر من معاهدة دولية بدءًا بمعاهدة لندن سنة 1841 قبل نشأة المملكة العربية السعودية بـ90 عامًا، مرورًا باتفاقيات كامب ديفيد ثم معاهدة السلام 1978.

وأضاف: أنه لا توجد أي جهة أو دولة تقدمت بأي وثيقة تفيد أن الجزيرتين سعوديتان.