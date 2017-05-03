يوفنتوس يجتاز موناكو بثنائية في دوري الأبطال ويقترب من كارديف

حسم فريق يوفنتوس مباراة الذهاب لدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل في المبارة التي أقيمت امام مضيفه موناكو بملعب لويس الثاني معقل الفرنسيين.

سجل هدفي اللقاء اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة 29 من الشوط الاول ، والدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وشهد اللقاء خوض النجم الإيطالي جانلويجي بوفون اللقاء رقم 100 له أوروبيا، بينما وصل للدقيقة رقم 900 في الحفاظ على شباكه نظيفة في الأبطال

في حين أن البرازيلي داني ألفيس قد وصل للعديد من الأرقام القياسية حيث أصبح السليساو الأكثر تمثيلاً للبرازيليين في المسابقة بعدما وصل للمباراة رقم 142 متجاوزاً الظهير الأيسر الشهير روبرتو كارلوس لاعب ريال مدريد السابق برصيد 141 مباراة.

في حين بات أكثر اللاعبين تمريراً للاهداف الحاسمة للسيدة العجوز برصيد 4 تمريرات بعدما نجح في صناعة هدفي المباراة.

ويتبقى ليوفنتوس للوصول للنهائي أن يحافظ على تلك النتيجة أو تحقيق الفوز في ملعبه الأسبوع المقبل، بينما لابد أن يسجل موناكو ثلاثة أهداف للتأهل