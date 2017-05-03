طالب النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشكيل لجنة استثمارية قبل التصديق على قانون الاستثمار، مؤكدًا أن القانون بالصيغة الحالية الجديدة سيتسبب في أضرار كبيرة على الدولة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم أحمد موسى، أن الحوافر الاستثمارية بقانون الاستثمار لا تدر أي خير على المواطن المصري البسيط، لافتًا إلى أن القانون الجديد يجذب رجال الأعمال العرب والمصريين فقط وليس الأجانب، مردفًا: “القانون جاي على الشعب والدولة لصالح المستثمر.. القانون متفصل لرجال الأعمال”.

وأشار إلى أن رجال الأعمال يمثلون نسبة كبيرة في مجلس النواب وهذا يجب أن يأخذ بعين الاهتمام