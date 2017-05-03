أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام المباريات التي ستقام غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة 27 فى الدورى الممتاز.

وجاءت أسماء الحكام كما يلي:

مباراة طلائع الجيش والأهلي، يديرها الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد توفيق طلب ومحمود رضا، وسيد عبد الله حكمًا رابعًا.

ومباراة الإنتاج الحربي وطنطا، يديرها الحكم محمد الصباحي ويعاونه أحمد حسام طه وخالد السيد، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا.

في حين يدير مباراة إنبي ووادي دجلة ، الحكم أحمد العدوي ويعاونه شريف التباع وإيهاب فخري، وعزمي الصباح حكمًا رابعًا.