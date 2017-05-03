 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 11:17 مساءً
روابط سريعة
نور الدين حكماً للقاء الأهلي وطلائع الجيش
الحكم ابراهيم نور الدين

نور الدين حكماً للقاء الأهلي وطلائع الجيش

2017-05-03 22:30:15

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام المباريات التي ستقام غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة 27 فى الدورى الممتاز.
وجاءت أسماء الحكام  كما يلي:
مباراة طلائع الجيش والأهلي، يديرها الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد توفيق طلب ومحمود رضا، وسيد عبد الله حكمًا رابعًا.
ومباراة الإنتاج الحربي وطنطا، يديرها الحكم محمد الصباحي ويعاونه أحمد حسام طه وخالد السيد، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا.
في حين يدير مباراة إنبي ووادي دجلة ، الحكم أحمد العدوي ويعاونه شريف التباع وإيهاب فخري، وعزمي الصباح حكمًا رابعًا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3