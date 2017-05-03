استقبل الدكتور / محمد حسن القناوي - رئيس جامعة المنصورة، اليوم /الأربعاء/، وفدا أمريكيا لإقامة شراكة لإنشاء برامج لإعداد معلمى مدارس المتفوقين (STEM) من المعهد الأمريكي للبحوث يضم السيدة الدكتورة/كيمبرلى هيوز – من جامعة تكساس، والسيدة الدكتورة/ ميليسا دودسون – من المعهد الأمريكي للبحوث والسيدة الدكتورة/ بوسى لانجا من وذلك لبحث انشاء برامج اعداد معلم مدارس المتفوقين (STEM)، بحضور السيدة الأستاذ الدكتور/ أسماء مصطفى عميد كلية التربية والسيدة الأستاذ الدكتور عزة عثمان –عميد كلية العلوم والسيد الأستاذ الدكتور/ مجدى برسوم –رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم والسيد الأستاذ الدكتور/ صبحى عبد القادر– وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الاستاذ الدكتور / محمد حسن القناوى على سعى الجامعة إلى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تقديم نظام تعليمي متميز، ودعم مدارس المتفوقين (STEM) لتحقيق استمراريتها بأعلى جودة.

وأشار إلى أهمية إنشاء مثل هذه البرامج بجامعة المنصورة لتطوير منظومة التعليم من خلال إعداد كوادر من المعلمين المتميزين في هذا المجال لدعم هذه المدارس، وهو دور متكامل، ومشاركة فعالة، من أجل إعداد علماء المستقبل.

كما أكد على أهمية التعاون بين الجامعة والوزارة لدعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتقديم المنح لطلابها، والتخطيط للمستقبل الذى يضمن لهم استمرار النمط التعليمي الذي تم تدريبهم عليه من خلال التحاقهم بالجامعات البحثية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه جامعة المنصورة لمدارس المتفوقين من خلال تدريب المعلمين في كلية التربية والعلوم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على قيام عدد من القائمين والمعنيين بهذه المدارس بزيارة الجامعة لتحديد الاحتياجات، وأوجه الاستفادة؛ لدعم مدارس المتفوقين، تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون بين الجانب الأمريكي والوزارة والجامعة.