 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 11:12 مساءً
روابط سريعة
جابر نصار يعلن عدم ترشحه مجددًا لرئاسة جامعة القاهرة
الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة

جابر نصار يعلن عدم ترشحه مجددًا لرئاسة جامعة القاهرة

2017-05-03 22:20:43

أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة الجامعة، مكتفيًا بالفترة التي قضاها في منصبه.

وقال رئيس جامعة القاهرة - خلال حفل تكريم الصحفيين المسؤولين عن ملف التعليم – إن الجامعة بها كوادر قادرة على متابعة التطوير والإنجازات، معزيًا عدم ترشحه مجددا لأسباب شخصية وعائلية.

كانت لجنة اختيار القيادات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات قد أعلنت فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة، ويستمر التقديم حتى 11 مايو الجاري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3