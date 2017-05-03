أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة الجامعة، مكتفيًا بالفترة التي قضاها في منصبه.

وقال رئيس جامعة القاهرة - خلال حفل تكريم الصحفيين المسؤولين عن ملف التعليم – إن الجامعة بها كوادر قادرة على متابعة التطوير والإنجازات، معزيًا عدم ترشحه مجددا لأسباب شخصية وعائلية.

كانت لجنة اختيار القيادات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات قد أعلنت فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة، ويستمر التقديم حتى 11 مايو الجاري.