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‏‫محافظ الإسكندرية: يتعهد بتحويل مستشفي القباري لأكبر مركز متخصص لعلاج الأورام بالمحافظة
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

‏‫محافظ الإسكندرية: يتعهد بتحويل مستشفي القباري لأكبر مركز متخصص لعلاج الأورام بالمحافظة

2017-05-03 21:54:46
خاص - محيط

فقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان ، اليوم الأربعاء ، مستشفي القباري بنطاق حي غرب للتأكد من كفاءة عملها والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضي وأعمال التطوير والتوسعات ، وذلك في إطار رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية.

وأوضح ” سلطان ” أنه يتم رفع كفاءة المستشفى لتقديم خدمة طبية متكاملة بها ولتصبح أول مركز متخصص لعلاج الأورام في الإسكندرية لخدمة جميع المرضي من كافة المحافظات.

ووجه المحافظ المسئولين بالمستشفي بتوفير بيئة طبية جيدة للمرضي من خلال زيادة المساحة الخضراء داخل وخارج المستشفي وزراعة الأشجار خارج محيطها وإزالة كافة الإشغالات في الطرق المؤدية لها والاهتمام بحالة النظافة وحصر جميع احتياجات المستشفي ، مؤكدا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات لها.

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