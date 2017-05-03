قال الدكتور أيمن فريد رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن باسم مرسي مهاجم الفريق ومعروف يوسف لاعب الوسط يعانيان من إجهاد عضلي تعرضا له في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب بتروسبورت اليوم في الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيا امام الاسماعيلي في اطار الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد فريد في تصريحات عقب اللقاء اليوم أن الثنائي معروف وباسم سيخضعان لفحص طبي قبل تدريب الغد لتحديد موقفهما، موضحا أن إصابة الثنائي بسيطة وغير مقلقة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن حسني فتحي الظهير الايمن للفريق يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وسيجري أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان علي حجم إصابته.