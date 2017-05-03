تعرف على الطريقة المثلى لاستخدام الميكروويف في الطهي2017-05-03 21:45:47
يحتدم الجدل بين الحين والآخر حول تأثير فرن الميكروويف على صحة الإنسان، وينتشر التحذير من أضراره المحتملة، ومن أبرز تلك التحذيرات، أن استعماله يؤدي للإصابة بالسرطان، أو يفقد الطعام قيمته الغذائية.
لكن هل يوجد حقاً دليل علمي يؤكد تلك المزاعم؟
اكتشف المهندس بيرسي سبنسر بالمصادفة قدرة موجات الميكروويف على تسخين الأطعمة، عندما كان يفحص أحد الرادارات، ولاحظ أن تشغيله أدى لانصهار قطعة حلوى كان يحملها في جيبه؛ ما دفعه للتفكير في الاستفادة من هذه القدرة لإعداد الطعام، وطُرح أول جهاز ميكروويف للاستخدام المنزلي للبيع في الولايات المتحدة عام 1955، ويُقدر عدد الأجهزة المباعة على مستوى العالم بـ 30 مليون جهاز سنوياً، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.
كيف يعمل فرن الميكروويف؟
يتكون الميكروويف من مصدر لإنتاج الإشعاع الكهرومغناطيسي في نطاق الموجات القصيرة ومن هنا أتت تسمية الميكروويف microwave التي تُسلط على الطعام في حجرة معدني، لتعكس جدرانها هذا الإشعاع تجاه الطعام وينفذ هذا الإشعاع، غير المرئي للعين البشرية، إلى الطعام؛ لتمتصه جزيئات الماء الموجودة به؛ ما يؤدي لتسخين الطعام من الداخل، بخلاف طرق الطهي الأخرى، بالنار أو الكهرباء، التي تسخن الطعام من الخارج.
هل تتعرض أجسامنا لتلك الأشعة عبر باب فرن الميكروويف؟
يجيب لويس بلومفيلد، أستاذ الفيزياء بجامعة فيرجينيا، بالنفي القاطع موضحاً “إن الشبكة المعدنية المدمجة في زجاج باب الفرن تعمل كمرآة، تنعكس عليها موجات الميكروويف إلى الداخل مجدداً؛ لأن ثقوب الشبكة أصغر بكثير من الطول الموجي لهذه الموجات”. فإن كان باب فرن الميكروويف مغلقاً بإحكام، فلا خوف من تسرب تلك الأشعة للخارج.
هل تؤدي هذه الأشعة لفقدان الطعام لقيمته الغذائية؟
عند تعرض الأطعمة لمعالجة حرارية، يؤثر ذلك في خواصها الفيزيائية، وتركيبها الكيميائي؛ فتتغير قيمتها الغذائية. ومن هنا، يمكن القول إن جميع طرق الطبخ تتسبب في تدمير الفيتامينات الموجودة في الطعام بنسب متفاوتة، تتوقف على درجة الحرارة، وطول مدة الطبخ، يستغرق استعمال فرن الميكروويف لإنضاج الأطعمة، أو إعادة تسخينها وقتاً قصيراً عادةً، لا يسمح بتدمير مضادات الأكسدة أو الفيتامينات؛ ما يحفظ للطعام قيمته الغذائية، ومذاقه الجيد.
وفي دراسة عن تأثير طرق الطبخ المختلفة في بعض الخضروات البروكلي والسبانخ والجزر تبين أن طبخها بواسطة فرن الميكروويف، أو على البخار، يحافظ على محتواها من الألياف غير الذائبة، وهي إحدى العناصر الغذائية المهمة لجهازنا الهضمي.
أما طريقة الطبخ التقليدية بالسلق، فتؤدي لفقدان معظم المغذيات الذائبة مع ماء السلق، بالإضافة لتدمير العناصر الغذائية الحساسة لدرجة الحرارة، مثل حامض الإسكوربيك، المعروف بفيتامين “ج”؛ بينما يحافظ الطبخ في فرن الميكروويف على محتوى أكبر من فيتامين “ج”، وهو من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم.
هل يؤدي استعمال الميكروويف في إعداد الأطعمة للإصابة بالسرطان؟
عند تعريض الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم والأسماك، لدرجات حرارة مرتفعة لفترة زمنية طويلة -مثلما يحدث في بعض طرق الطبخ- يؤدي ذلك لتكوين مركبات الأمينات الحلقية غير المتجانسة “HCA”، وهي من مسببات السرطان، التي خضعت للبحث والدراسة بصورة مكثفة.
بينت إحدى الدراسات أن استعمال الميكروويف لإذابة اللحم البقري المجمد، أو لإعادة تسخين اللحوم، أو الأسماك المطبوخة، لا يؤدي لزيادة محتوى مركبات HCA في هذه الأطعمة، بخلاف طرق الطبخ الأخرى، مثل القلي في الزيت، التي تؤدي لزيادة تكوين هذه المركبات، وعموماً، لم تثبت الدراسات وجود أي علاقة بين تناول الأطعمة المعدة في فرن الميكروويف والإصابة بالسرطان.
هل تقضي أشعة الميكروويف على الميكروبات الموجودة في الطعام؟
قد لا تتوزع الحرارة عند استعمال فرن الميكروويف في طبخ الطعام، بدرجة متساوية داخله؛ لذلك يجب ضبط الحرارة، والوقت اللازمين لعملية الطبخ في الميكرويف، كي تتوزع الحرارة جيداً في كافة أجزاء الطعام، فيمكن القضاء على الميكروبات، لكن المشكلة لا تقتصر على وجود الميكروبات فحسب، وإنما على السموم التي تفرزها أيضاً، التي قد تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لذلك لا يمكن التخلص منها بواسطة الميكرويف، إن كنت تشك في أن الطعام ملوث تخلص منه فوراً، ولا تظن أن تعريضه لأشعة الميكروويف يجعل تناوله آمناً.
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم وزارة ...Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وقبل ...Wed, 03 May 2017 10:55:36 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
سانت كاترين تستقبل 717 سائحًا خلال 24 ساعة - محيط
استقبلت مدينة سانت كاترين 717 سائحًا من مختلف الجنسيات منهم 267 هنديًا خلال ال24 ساعة الماضية. وقال مصدر مسؤول بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء إن…Wed, 03 May 2017 11:45:18 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيران ...Wed, 03 May 2017 08:46:30 GMT