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هيجوايين يمنح يوفنتوس التقدم أمام موناكو في الشوط الأول
هيجوايين

هيجوايين يمنح يوفنتوس التقدم أمام موناكو في الشوط الأول

2017-05-03 21:36:32
محيط - أحمد عبد الخالق

انهى فريق يوفنتوس الإيطالي شوط مباراته أمام مضيفه موناكو في ملعب لويس الثاني بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”.

وجاء هدف الشوط الاول عن طريق اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة 29 .

ووصل هيجوايين إلى الهدف رقم 30 في جميع المسابقات الأوروبية.

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