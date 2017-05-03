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تعليق صادم من التعليم عن تسريب امتحان اللغة العربية
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم

تعليق صادم من التعليم عن تسريب امتحان اللغة العربية

2017-05-03 21:54:23


علق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، على امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، ساخرًا: “جون شاومينج أوفسايد”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم تامر أمين، أن ما حدث غش إلكتروني وليس تسريبًا لورقة الامتحان، لافتًا إلى أنه يتم التحقيق الآن مع من قام بالغش الإلكتروني لورقة الامتحان.

ومع بداية امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، اليوم في التاسعة صباحا، نشرت صفحة «شاومينج بيغشش طلاب الثانوية» ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة.

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