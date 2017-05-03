بنك قناة السويس بعد الهيكلة: الرفاعي رئيسا واستكمال رأس المال ل 2 مليار جنيه2017-05-03 21:40:21
كشف تقرير لبنك قناة السويس، عن انتهاء خطة إعادة الهيكلة التى استمرت نحو 12 عاما تقريبا، وركزت على استيفاء المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ، لتنقية وتدعيم محافظ الائتمان والاستثمار.
تزامن ذلك مع إختيار مجلس إدارة جديد للبنك، شمل تعيين رئيس المجموعة المالية عضو مجلس إدارة البنك الأهلى حسين الرفاعى، فى منصب الرئيس التنفيذى خلفا لـ «طارق قنديل»، مع الإبقاء على عمر الصغير، ممثل المصرف الليبى الخارجى، كنائب للرئيس والعضو المنتدب.
أوضح التقرير، الذى عرضه رئيس البنك المنتهية ولايته خلال الجمعية العمومية قبل أيام، أن صافـــــــــــى الربــــح قبــــــــل المخصصات بلــــــغ 440 مليون جنيه تقريباَ مقابل 195 مليون عام 2015، وقام البنك باستخدامها بالكامل فى تغطية المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ بواقع 230 مليون جنيه، بينما تم توجيه الباقى بقيمة 210 مليون جنيه، والذى يمثل صافى الربح النهائى لإستكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى 2 مليار جنيه، بعد تغطية جملة خسائره المرحلة بمبلغ 209 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك حقق خلال عام 2016 نقلة نوعية ناتجة عن الارتفاع الواضح فى إيرادات نشاطه المصرفى ليصل إلى 1.067 مليار جنيه، مقابل 745 مليون جنيه العام قبل الماضى بزيادة 43 %، ولا يمثل ذلك أمراَ عارضاَ أو طارئاَ، وإنما يستند إلى تطور فى قاعدة إيرادات البنك المستقرة، والمتكررة التى استمرت لعدة سنوات فى زيادة مطردة، كما أنها تخلو من أى فروق لسعر صرف العملات الأجنبية، الذى حرر فى نوفمبر2016.
وتوقع أن يكون عام 2017 فى ضوء ما تقدم، عام توسع وزيادة مطردة فى إيرادات النشاط، يتبعها تحقيق صافى ربح يفوق عام 2016 بشكل ملموس.
وأشار إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 29 % تقريباَ، لتصل إلى 24.12 مليار جنيه نهاية 2016، مقارنة بـ 18.6 مليار جنيه العام قبل الماضى، وارتفاع صافى قروض العملاء لتصل إلى 8.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 5 مليارات عام 2015، بنسبة نمو قدرها 72 % تقريباً.
كما أكد التقرير أن بنك قناة السويس، بالوصول لتلك النتائج يكون قد أكمل خطته الإستراتيجية التى بدأت عام 2014، لمدة ثلاث سنوات، واستهدفت الوصول بإمكانياته الذاتية من تغطية مخصصات الإضمحلال اللازمة وتغطية الخسائر المرحلة، من خلال تعزيز قدراته الإيرادية التكرارية وكفاءته التشغيلية، كما أصبح قادراً على تحقيق الأفضل والإنطلاق نحو مزيد من التوسع والنمو والتطور، دون عوائق، إلى مستقبل أفضل، وتواجد أقوى.
وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة السابق، فان البنك بصدد التوسع جغرافيا ليصل إلى 40 فرعا بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ 34 فرعا العام الماضى، ما يؤدى إلى اتساع دائرة النشاط والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، وزيادة الحصة السوقية.
من جانبه قال طارق قنديل، رئيس البنك المنقضية ولايته، إنه بعد الوصول إلى هذا الإنجاز، وإنهاء المهمة التى كُلف بها يكون قد أدى واجبه، موضحا أن لديه الرغبة فى بدء مرحلة جديدة، ومهمة أخرى بموقع آخر، متمنياً التوفيق والتقدم للمؤسسة، ولزملائه ولقيادة البنك فى الفترة المقبلة.
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم وزارة ...Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وقبل ...Wed, 03 May 2017 10:55:36 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
سانت كاترين تستقبل 717 سائحًا خلال 24 ساعة - محيط
استقبلت مدينة سانت كاترين 717 سائحًا من مختلف الجنسيات منهم 267 هنديًا خلال ال24 ساعة الماضية. وقال مصدر مسؤول بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء إن…Wed, 03 May 2017 11:45:18 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيران ...Wed, 03 May 2017 08:46:30 GMT