احتجزت كوريا الشمالية مواطنا أمريكيا من أصل كوري جنوبي يدعى كيم سانج دوك، المعروف أيضا بـ توني كيم، بسبب ممارسة أعمال عدائية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت المواطن الأمريكي كيم سانج دوك، أستاذ المحاسبة السابق بجامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا في يوم 22 أبريل الماضي في مطار بيونج يانج الدولي بموجب قانون البلاد، وذلك بسبب ممارسة الأعمال العدائية الإجرامية لتخريب النظام أثناء فترة إقامته..مضيفة أن السلطات القانونية تحتجز كيم سانج دوك لإجراء التحقيق معه بشأن جرائمه.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية كشفت عن أسباب احتجاز “كيم” لأول مرة، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل عن الأعمال العدائية التي مارسها كيم.

يشار إلى أن كيم ، وهو الأستاذ السابق في جامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا، قام بمشروع دعم دار الأيتام في منطقتي ناجين وسون بونج بكوريا الشمالية، وتم احتجازه من قبل السلطات الكورية الشمالية في يوم 21 أبريل الماضي في مطار بيونج يانج الدولي حينما كان يقوم بأداء إجراءات سفره إلى الصين.

وتحتجز السلطات الكورية الشمالية مواطنين أمريكيين آخرين إلى جانب “كيم”، هما القس الأمريكي من أصل كوري جنوبي كيم دونج تشول، والطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير.