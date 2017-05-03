 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 09:45 مساءً
روابط سريعة
كوريا الشمالية تحتجز أمريكيا بسبب ممارسة أعمال عدائية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كوريا الشمالية تحتجز أمريكيا بسبب ممارسة أعمال عدائية

2017-05-03 21:11:20

احتجزت كوريا الشمالية مواطنا أمريكيا من أصل كوري جنوبي يدعى كيم سانج دوك، المعروف أيضا بـ توني كيم، بسبب ممارسة أعمال عدائية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت المواطن الأمريكي كيم سانج دوك، أستاذ المحاسبة السابق بجامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا في يوم 22 أبريل الماضي في مطار بيونج يانج الدولي بموجب قانون البلاد، وذلك بسبب ممارسة الأعمال العدائية الإجرامية لتخريب النظام أثناء فترة إقامته..مضيفة أن السلطات القانونية تحتجز كيم سانج دوك لإجراء التحقيق معه بشأن جرائمه.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية كشفت عن أسباب احتجاز “كيم” لأول مرة، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل عن الأعمال العدائية التي مارسها كيم.

يشار إلى أن كيم ، وهو الأستاذ السابق في جامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا، قام بمشروع دعم دار الأيتام في منطقتي ناجين وسون بونج بكوريا الشمالية، وتم احتجازه من قبل السلطات الكورية الشمالية في يوم 21 أبريل الماضي في مطار بيونج يانج الدولي حينما كان يقوم بأداء إجراءات سفره إلى الصين.

وتحتجز السلطات الكورية الشمالية مواطنين أمريكيين آخرين إلى جانب “كيم”، هما القس الأمريكي من أصل كوري جنوبي كيم دونج تشول، والطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3