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شاهد.. بشرى مع حسين فهمي بـ"الشورت" الأبيض في الجونة
بشرى

شاهد.. بشرى مع حسين فهمي بـ"الشورت" الأبيض في الجونة

2017-05-03 22:24:18

شاركت الفنانة المصرية بشرى، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور برفقة الفنان حسين فهمي.

بشرى، كشفت عن مكان التقاط الصور وهو في الجونة ووضحت سر تشابه ملابسهما قائلة: «حفلة الوايت بارتي في بولو الشاطئ في الجونة مع أحلى فنانيين!»، وظهر في الصورة الفنان أحمد حاتم ومحمد الشقنقيري.

الفنان حسين فهمي يتواجد منذ أيام في الجونة لقضاء عطلته الصيفية قبل حلول شهر رمضان المبارك، ويتواجد حاليًا عددًا من الفنانين في الوقت الحالي بالجونة لحضور بطولة لعبة «البولو».

من ناحية أخرى تشارك بشرى، كضيف شرف مع الفنانة نيللي كريم في مسلسل «لأعلى سعرًا»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل،  كما تشارك في مسلسل «الطوفان».

حسين فهمي وبشرى

حسين فهمي وبشرى

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