قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن مهام منصبه الجديد تساوى مهام وزير الإعلام، وتابع: أقوم بـ”أشياء أخرى”، موضحا أن وزير الإعلام كانت أعماله قائمة على ملاحظات التليفزيون وعلاقاته بالصحافة كانت محدودة ماعدا بعض الإشارات والتوجيهات، ولم يكن منغمسا فى إعادة تنظيم الصحافة أو تنظيم أوضاع المؤسسات الصحفية بهذه الصورة التى عليها نحن الآن.

وأضاف “مكرم” خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار “One”، قائلا: “الجميع يعرفنى وأنا الصحفى مكرم محمد أحمد فى موقع مسئولية جديدة أحاول بقدر الإمكان أن أفعل ما أستطيع والزملاء والناس يتوقعون منى الكثير وسأبذل قصار جهدى وأرجوا أن ربنا يوفقنى”.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن حجم المشكلة كبير جدا ولكنه يأمل أن يصنع شيئا، وتابع: لم نأت للحجر على الرأى الآخر وعملنا يهدف لتكريس حق الاختلاف، وجزء أساسى من مهامنا تكريس حق الاختلاف، كون ذلك الديمقراطية الحقيقية التى نطمح السير عليها.