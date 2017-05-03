تخلت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن شعرها الطويل، وقصت شعرها بشكل بدت معه مختلفة بشكل كبير، وهو الأمر الذي صدم بعض محبيها، في الوقت الذي أثنى البعض من مشجعي التغيير على إطلالتها الجديدة، مؤكدين أنها بدت في الشعر القصير أكثر عفوية وجاذبية.

من ناحية أخرى، طرحت سلمى رشيد حديثاً ديو غنائي يجمعها بالفنان العراقي ياسر عبدالوهاب، والأغنية من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع مصطفى باسم، والفيديو كليب من إخراج إيهاب الراشد، كما أن الفنانة المغربية تجهز لإطلاق أغنية منفردة جديدة بعنوان «وشد جديدك» باللهجة الخليجية.