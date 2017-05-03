 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 09:38 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. سلمى رشيد تتخلى عن شعرها الطويل وتصدم محبيها!
سلمى رشيد

شاهد.. سلمى رشيد تتخلى عن شعرها الطويل وتصدم محبيها!

2017-05-03 21:06:34

تخلت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن شعرها الطويل، وقصت شعرها بشكل بدت معه مختلفة بشكل كبير، وهو الأمر الذي صدم بعض محبيها، في الوقت الذي أثنى البعض من مشجعي التغيير على إطلالتها الجديدة، مؤكدين أنها بدت في الشعر القصير أكثر عفوية وجاذبية.

من ناحية أخرى، طرحت سلمى رشيد حديثاً ديو غنائي يجمعها بالفنان العراقي ياسر عبدالوهاب، والأغنية من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع مصطفى باسم، والفيديو كليب من إخراج إيهاب الراشد، كما أن الفنانة المغربية تجهز لإطلاق أغنية منفردة جديدة بعنوان «وشد جديدك» باللهجة الخليجية.

سلمى رشيد

سلمى رشيد

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3