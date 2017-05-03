أعلنت شركة “ميتسوبيشي موتورز” اليابانية، إجراء تعديلات لأول سيارة من إنتاجها، لكي تتناسب مع السيارات الحديثة، وستكون مزودة بنظام دفع هجين.

وتحمل السيارة لقب “موديل A” أطلقتها الشركة في 1917، وأوضحت الشركة تعاونها مع شركة ويست كوست الأمريكية لتعديل السيارات، ولإحياء تصنيع الموديلات الكلاسيكية من جديد.

وسيتم الاستعانة نظام الدفع الهجين الموجود بسيارة أوتلاندر PHEV الهجينة المزود بمحرك بنزين بسعة 2000 سي سي، ويعمل إلى جانبه محركان تم وضع كل محرك منهما على محور لعجلات السيارة، وبذلك تتمتع السيارة بخاصية الدفع الكلي عند تشغيل هذه المحركات معا.