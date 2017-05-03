9 تصرفات يومية تسبب في تلف ملابسك2017-05-03 21:01:14
لا يهم إن كنت تقتصد في شراء ملابسك، أو حتى تنفق الكثير من المال لشراء الماركات الفاخرة، المهم هو ارتداؤها بطريقة صحيحة تحافظ على مظهرك الأنيق، وتمنحك ذلك الشعور بالثقة.
وفيما يلي 9 أمور يجب تجنُّبها للحفاظ على ثيابك، لتظهر في أبهى طَلة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:
1- طي الملابس الجلدية
إن لم تتكون أبداً طياتٌ في قطع ملابسك الجلدية، فأنت محظوظ؛ إذ إن التخلص منها تحدٍّ كبير، ومخاطرة قد تُتلف ملابسك، لذا ينبغي أن تعلِّق سراويلك وأحذيتك الجلدية الطويلة. وبالنسبة للأحذية، عليك وضع وسادة بينها للحفاظ عليها. أما السترات، فاستخدم لها الشماعات الخشبية، وأغلق سحاباتها جيداً.
2- وضع القطع الجلدية اللامعة بعضها فوق بعض
الجلد اللامع أصعب أنواع الملابس الجلدية في التخزين على الإطلاق؛ فهذا النسيج الزلق اللامع حسَّاس جداً للحرارة، وقابل للالتصاق بأي شيءٍ فوقه؛ ما قد يسبب تغيراً في اللون أو بالنسيج، لذا، يكون الحل الأمثل لتخزين مثل هذه القطع هو فصلها بعضها عن بعض، ولو بقطعة قماش قطنية بينها وبين بعضها.
3- عدم غلق السحَّابات
أغلق سحَّابات السراويل والجواكت قبل وضعها في الغسَّالة؛ وذلك لحماية قطع الملابس الأخرى من الشد والتمزق في أثناء الغسل، وعليك أيضاً غلق حقائبك وربط أحذيتك في حال عدم استخدامها؛ وذلك للحفاظ على شكلها من الارتخاء.
4- تعليق الحقائب على الخطافات
قد يكون الحل الأسهل لكِ عند نفاد مساحة التخزين هو تعليق حقائبكِ المفضلة على الخطافات خلف الباب، ولكن هذا قد يسبب ضرراً أكبر من نفعه، إذ إن قوة الشد المستمرة على مقبض الحقيبة قد يسبب تمدد وضعف طبقات النسيج؛ ما يعني أنَّ حقيبتك الثمينة قد تحتاج للإصلاح في وقتٍ أقرب مما تتوقعين.
5- تعليق الملابس الصوفية
السترات الصوفية من قطع الملابس المفضلة لدينا؛ وذلك لتمددها لتأخذ شكل أجسامنا، ولكنَّ هذا التمدد لا يعود مرة أخرى عندما تنزعها، ما يعني أن تعليق ستراتك أو ثيابك الصوفية سيسبب ارتخاء أكتافها مع الوقت، وسيصبح ثوبك المفضل مجرد سترة فضفاضة مترهلة، ولذلك يكون من الأفضل طيها ووضعها على الأرفف أو في الأدراج.
6- تعليق الملابس على شماعات سلكية
لا تُعلِّق أي ملابس على الشماعات السلكية، واستخدم بدلاً عنها الشماعات الخشبية، أو المخملية (نوع نسيج)، أو المصنوعة من اللباد (نوع من القماش يُصنع من الصوف أغلب الأحيان)؛ وذلك لتمنع تكوّن التجاعيد على أكتاف ملابسك أو ترهلها.
7- الكثير من التنظيف الجاف
بالطبع، تعرف كيف تنظف الغسالة ملابسك، ولكن هل تعرف ماذا يحدث بالضبط في أثناء عملية التنظيف الجاف؟، التنظيف الجاف يتضمن الكثير من المواد الكيميائية الثقيلة، لذا إذا كان الملصق على قطعة الملابس الخاصة بك يحمل جملة: “تنظيف جاف” بدلاً من “تنظيف جاف فقط”، فالأفضل أن تغسل ملابسك يدوياً بالمنزل، بدلاً من إرسالها للتنظيف الجاف، بهذا الشكل ستحمي ملابسك من التعرض المفرط للكيماويات، وأيضاً ستحافظ على أموالك.
8- ترك الملابس في أغلفتها البلاستيكية
أحياناً، يكون التنظيف الجاف هو الحل الوحيد للكثير من الملابس، ولكن عليك أن تخرجها من أغلفة المغسلة البلاستيكية فور تسلّمها، فبقاؤها بالداخل قد يحبس ما تبقى من مواد كيميائية في أثناء التنظيف؛ ما قد يتلف النسيج، لذلك عليك أن تُخرج الملابس من البلاستيك، ووضعها في خزانتك.
9- عدم تلميع الأحذية
لا يكفي وضع طبقة من بخاخ الحماية على حذائك المفضل؛ فالماء ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه، فحتى الغبار قد يضر بحذائك، امسح حذاءك دائماً بعد كل مرة ترتديه فيها باستخدام قطعة قطنية ناعمة؛ وذلك لتنظيف أي قذارة، أو غبار، أو رمل، أو مِلح التصق به في أثناء جولاتك طوال اليوم، قد لا تبدو قطع الطين الصغيرة بالشيء المقلق بعد يومٍ واحد من المشي، ولكن مع الوقت قد تؤثر على اللون والنسيج.
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