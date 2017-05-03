بعد ما يقرب من 7 أشهر من توقف برنامجه “واحد من الناس”، تعاقد الإعلامي عمرو الليثي مع شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي، لتقديم موسم جديد من البرنامج.

المتحدث الإعلامي باسم برنامج “واحد من الناس” أن شركة “سينرجي” تعاقدت مع الليثي لمدة ثلاث سنوات، ويتم خلالها تقديم حلقات متميزة جديدة من البرنامج سواء على المستوى الاجتماعي أو الفني، وكذلك تقديم برامج أخرى من إنتاج الشركة.

وأضاف أنه من المقرر أن تذاع تلك البرامج على أحد أهم القنوات التليفزيونية المصرية الشهيرة، والتي لها صيت واسع وتأثير كبير.

يذكر أنه قد توقف عرض برنامج “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، بعد عرضه التقرير الذي عرضه لسائقي «التوك التوك»، والذي قام أحدهم فيه بمهاجمة النظام المصري الحالي بصورة عنيفة، وهو الفيديو الذى حقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي.