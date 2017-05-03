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مدرب الزمالك يواصل مقاطعة المؤتمرات الصحفية
مباراة الزمالك والاسماعيلي

مدرب الزمالك يواصل مقاطعة المؤتمرات الصحفية

2017-05-03 20:57:25

واصل البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك مقاطعته المؤتمرات الصحفية التي تعقب مباريات الأبيض في الدوري، منذ تولية المسئولية الفنية للفريق.
وامتنع إيناسيو عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز.
وتعادل الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

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