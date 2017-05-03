أشاد العديد من رجال الأعمال الأردنيين بنجاح التجربة المصرية في مجال العقارات والإسكان، وهو النجاح الذي ساهم في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، علي هامش المؤتمر العربي للاستثمار العقاري والمصارف، الذي يعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان، بحضور ممثلين من عدد من الدول العربية، منها العراق والسودان ومصر وليبيا والسعودية.

وقال رئيس جمعية مستثمري الإسكان الأردنية المهندس زهير العمري، إن التجربة المصرية حققت نجاحاً ملحوظاً خلال فترة وجيزة، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها للدرجة التي تجعل مختلف المستثمرين يستهدفون محاكاة تلك التجربة والعمل علي تطبيقها في مختلف الدول العربية.

وأشار العمري إلي أن الاستثمار العقاري بالأردن يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لذا فالعديد من رجال الأعمال بهذا المجال يسعون جاهدين للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتذليل العقبات أمامهم والعمل على تنشيط القطاع.

وأشار إلي أن مصر رائدة في قطاع الاستثمار العقاري، حيث عملت علي تذليل العقبات تيسيراً علي المواطنين في تملك وحداتهم السكنية وتنشيطاً لمشروعات المستثمرين أيضاً.

من جانبه، أشاد نائب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد يعقوب، بالتجربة المصرية في قطاع الإسكان وخاصة الإسكان الاجتماعي، الذي ساهم في منح عدد كبير من الشباب والأسر المصرية فرصة لتملك وحداتهم السكنية دون تحمل أعباء كبيرة، وعمل من جانب آخر علي تحريك عجلة التنمية في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات.

وأكد أن الإسكان الاجتماعي في مصر فكرة عظيمة يجب أن تستفيد منها جميع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من مشكلة الإسكان للشباب ومحدودي الدخل.

بدوره، دعا نائب رئيس جمعية مستثمري الإسكان الأردنيين المهندس منير أبو العسل، رجال الأعمال المصريين للحضور إلي الأردن للاستفادة من خبراتهم ونقل تجاربهم إلي عمان، مشيراً إلي أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمصر يعد من أكبر مشروعات إسكان محدودي الدخل بالعالم، حيث عمل على توفير عدد كبير من فرص العمل، نظرا لحجم العمل الهائل بمراحله المختلفة، وهو الأمر الذي يعد أثرا غير مباشر لعملية الإسكان، مما يؤثر علي الاقتصاد برمته.