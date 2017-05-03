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بالفيديو.. طبيب حلا الترك يكشف إهمال والدها
حلا الترك

بالفيديو.. طبيب حلا الترك يكشف إهمال والدها

2017-05-03 20:52:29

نشرت السيدة منى السابر، والدة الطفلة البحرينية حلا الترك، مقطع فيديو لابنتها عند طبيب الأسنان الخاص بها.

طبيب الأسنان كشف خلال مقطع الفيديو أنه قام بعمل تنظيف لأسنان حلا، كما قام بإزالة سن لها، أكد أنه كان يحتاج الإزالة منذ فترة طويلة.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا تصريحات الطبيب إشارة لإهمال والد حلا لها، وأثنوا على اهتمام والدتها بها.

وكانت والدة حلا قد نفذت الحكم الذي صدر بحقها في حضانة أولادها الثلاثة حلا ومحمد وعبدالله، من طليقها محمد الترك، ونشرت مقطع فيديو جمعها بابنتها، بعد أن انتقلت للعيش معها، وقد اتسم الفيديو بالمرح، مما كشف عن وجود علاقة قوية تربط حلا بوالدتها.



حلا الترك

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