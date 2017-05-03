أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها منذ بدء موسم الحصاد الحالي وحتى اليوم الأربعاء بلغ 48 ألفا و837 طنا من القمح بالشون والصوامع المعدة لذلك.

وأوضح المحافظ -في تصريح صحفي- أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والإبلاغ الفوري عن ايه معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولى وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضويه كافه الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار المحافظ إلى وجود لجان متابعه ميدانيه من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها اولا بأول لغرفه العمليات الرئيسية لسرعه التجاوب الفوري مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين ، مؤكدا تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح.