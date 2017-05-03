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"الفيدرالي الأمريكي" يقرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية
البورصة الامريكية

"الفيدرالي الأمريكي" يقرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية

2017-05-03 20:44:45

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتظل تتراوح بين 75ر0 % و 1 %، فيما أكد المجلس استمرار السياسة المالية التي تستهدف رفع معدلات الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الحالي، وذلك بعد رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في مارس الماضي.

جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوح بالمجلس، المنوطة بوضع سياسات الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، والذي استمر ليومين وتم خلاله تقييم الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة وبخاصة معدلات التضخم والتوظيف.

وذكرت اللجنة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنه تم التصويت بالموافقة على تثبيت الفائدة بإجماع كل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 9 أصوات دون اعتراض.

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