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المقاصة يدخل معسكراً مغلقاً استعدادا لبتروجيت غدا
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المقاصة يدخل معسكراً مغلقاً استعدادا لبتروجيت غدا

2017-05-03 20:46:14

يدخل فريق مصر المقاصة غدًا معسكرًا مغلقًا في السويس؛ استعدادًا لفريق بتروجيت ضمن مواجهات الجولة الـ٢٨ من الدوري الممتاز.
وفضّل إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة دخول معسكر لمدة 48 ساعة نظرًا لأهمية وصعوبة المباراة، ولزيادة تركيز اللاعبين وحثهم على ضرورة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.
ويحتل الفريق الفيومي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد ٦٣ نقطة.

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