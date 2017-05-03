شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اليوم الأربعاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الأولى من برنامج الحاضنات التكنولوجية لمركز بداية لريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأعرب الوزير خلال الفعاليات عن أمله في أن يكون البرنامج بداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه الوزارة تسعى لتطبيق مثل تلك البرامج على الجامعات من خلال إدخال مناهج ريادة أعمال لمساعدة شباب الخريجين في دخول سوق العمل.

وأضاف أن تعيين جميع خريجي الجامعات في القطاع الحكومي أمر مستحيل تنفيذه في أي دولة، لكن من خلال برامج ريادة الأعمال ستتم رعاية واحتضان المبتكرين وأصحاب الأفكار، وهو ما اعتبر أنه سيكون له مردود على الاقتصاد القومي.

وقال إنه سيتم تحويل المشروعات الناشئة لبرامج كاملة ترعاها الدولة.

يذكر أن مركز بداية يعمل على دعم الأفكار وابتكارات الشباب وحاضنة للمشروعات فى إطار حرص الهيئة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأنشئ مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2011 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بهدف دعم نمو وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يتفق وإستراتيجية الحكومة المصرية في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

ويهدف المركز لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من خدمات تنمية الأعمال والحصول على التمويل وتحفيز الشباب على إنشاء وإدارة شركات ريادية ناجحة، بالإضافة إلى قيام المركز بتنسيق المبادرات والبرامج مع بيئة الأعمال المصرية والإقليمية والدولية وبما يتفق مع إستراتيجية الحكومة المصرية في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب ورفع تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.