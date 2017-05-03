الاتحاد الأوروبي يجري تعديلا على ركلات الجزاء في يورو الشباب 2017

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إجراء تغييرات على نظام ركلات الترجيح وذلك بشكلٍ تجريبي في بطولة كأس أمم أوروبا لتحت الـ17 عاماً المقامة حالياً في كرواتيا.

وأكد اليويفا أن النظام الجديد لركلات الترجيح سيكون مشابهاً لفكرة الشوط الفاصل في كرة المضرب “التنس”، وسيتم تطبيق ذلك خلال البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي.

وفي النظام الحالي ينفذ كل فريق خمس ركلات بالتناوب، لكن النظام الجديد يقتبس فكرة تبديل الإرسال بين لاعبي التنس في الشوط الفاصل.

ويعني هذا أن الفريق الأول سيسدد أول ركلة ترجيح ثم سيسدد الفريق الثاني الركلتين الثانية والثالثة على التوالي ثم يعود الفريق الأول لتسديد الركلتين الرابعة والخامسة حتى يسدد كل فريق خمس ركلات.

وقال صناع القرار بالمجلس الدولي لكرة القدم الذي صدق على تجربة النظام الجديد في مارس الماضي إن الأبحاث تبين أن الفريق الذي ينفذ الركلة الأولى في النظام الحالي يحسم الفوز بنسبة 60 %.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “أن يسدد اللاعب الركلة الثانية في الترتيب “الأولى لفريقه” يضعه تحت ضغط ذهني هائل”.

وأشار إلى أن النظام سيخضع لتجربة أخرى في بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عامًا والتي انطلقت في التشيك أمس الثلاثاء.

ومثل النظام الحالي سيجري الحكم قرعة لتحديد المرمى الذي سيسدد عليه اللاعبون لكنه سيجري قرعة أخرى لتحديد من يسدد أولاً ومن يُسدّد ثانيًا.