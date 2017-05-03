تراجع نشاط تداول الحاويات فى الموانئ المصرية بنسبة بلغت 11% خلال عام 2016 مع انخفاض الأعداد التى جرى تداولها بمقدار 700 ألف حاوية إلى 5.75 مليون حاوية مكافئة مقابل 6.45 مليون فى عام 2015.

ونقلا عن “المال” أوضح تقرير مبدئى صادر عن وزارة النقل أن 70% من جملة التراجع فى تداول الحاويات كان فى ميناءى شرق وغرب بورسعيد بعد أن فقدا 500 ألف حاوية خلال فترة المقارنة.

ويمثل ما تداوله العام الماضى %50 من القدرة الاستعابية لمحطات الحاويات العاملة، المقدرة 11 مليون حاوية، كما أن نسبة التراجع فى عدد الحاويات الوافدة لمصر التى على أساسها تحتسب الرسوم وإيرادات الموانئ، تجاوزت معدل التراجع فى حركة التجارة الدولية خلال 2016 والمقدر عند 6.47%.

ووفقاً لتقرير وزارة النقل استقبلت موانئ الإسكندرية، والدخيلة 1.5 مليون حاوية، مقابل 1.68 مليون حاوية العام قبل الماضى، بتراجع 18 ألف حاوية، رغم أنها جاءت فى المرتبة الأولى من حيث تداول البضائع، بالنسبة لحركة التجارة الخارجية لمصر.

وبلغ عدد الحاويات الواردة لموانئ الإسكندرية والدخيلة 783.396 ألف حاوية فى 2016، مقارنة بنحو 858.857 ألف حاوية، بانخفاض %8.7، بينما انخفضت الحاويات الصادرة إلى 728.585 ألف حاوية مقارنة بنحو 829.44 ألف بنسبة %12.

واستقرت حركة الحاويات بميناء دمياط عند مستوى 800 ألف حاوية، بينما فى ميناء السخنة بلغ حجم التداول 550 ألف حاوية العام الماضى، مقابل 650 ألف حاوية خلال العام قبل الماضى بتراجع %15.3، فى الوقت الذى تصل فيه الطاقة التصميمية لمحطاتها حوالى مليون حاوية.

واستقبلت بورسعيد 2.946 مليون حاوية، مقابل 3.4 مليون بتراجع 500 ألف حاوية، بما يعادل %13.3 وبلغ معدل التداول فى ميناء شرق بورسعيد 2.458 مليون حاوية، بينما حقق ميناء غرب بورسعيد 488 ألف حاوية.

وأرجعت مصادر ملاحية انخفاض حجم تداول الحاويات بالموانئ لعدة اعتبارات، من بينها زيادة الرسوم المطبقة فى الموانئ بعد قرارى 88 لعام 2015 و800 لعام 2016، فضلاً عن ارتفاع القدرة التنافسية لموانئ أخرى بجانب تراجع حركة التجارة.

وأثرت الرسوم الجديدة بشكل كبيرعلى نشاط حاويات الترانزيت فى ميناء بورسعيد، ووفقاً لما قالته المصادر، سيتراجع هذا النشاط خلال الفترة المقبلة بعد مغادرة بعض الخطوط الملاحية العالمية، لميناء شرق بورسعيد.

ومن جانبه أكد أحمد مصطفى، رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، أن زيادة رسوم الموانئ لم تكن المسئولة فقط عن تراجع نشاط الحاويات، وأن القرارات التى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من الاستيراد ساهمت بشكل كبير فى هذا التراجع.

ونقلت وكالة رويترز منذ أشهر، عن وزارة الصناعة، أن حجم التجارة الخارجية لمصر تراجع بنسبة %6.47، إلى 83.125 مليار دولار فى 2016، مقابل 88.877 مليار دولار فى 2015.

ويعمل فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، منها 3 حكومية وتتبع القابضة للنقل البحرى، والبرى، وتعمل فى «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» لتداول الحاويات، إلى جانب شركات أجنبية، هى قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وموانئ دبى العالمية بالسخنة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية والدخيلة.