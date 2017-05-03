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شباب أياكس يدمر أسود ليون برباعية في ذهاب نصف نهائي الوروباليج
تراوري اياكس

شباب أياكس يدمر أسود ليون برباعية في ذهاب نصف نهائي الوروباليج

2017-05-03 20:31:56
محيط - أحمد عبد الخالق

وضع فريق أياكس أمستردام الهولندي قدمه في نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره أولمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أياكس بهدفين نظيفين سجلهما كلاً من تراوري وكاسبر دولبيرج في الدقيقتين 25 و 35 من الشوط.

وفي الشوط الثاني الذي شهد إثارة كبيرة حيث أضاف الهدف الثالث لأياكس اللاعب العربي أمين يونس في الدقيقة 49 قبل أن يقلص الفارق لأولمبيك ليون النجم فالبوينا في الدقيقة 66

ومع الدقيقة 71 عاد تراوري لتسجيل الاهداف ليمنح أياكس هدفه الرابع أمام ليون.

بهذه النتيجة اقترب أياكس من التأهل لنهائي المسابقة بعدما سهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام الأسبوع المقبل.

واذا انتهى اللقاء بتلك النتيجة يقترب أياكس من التأهل لنهائي المسابقة.

فالبوينا

امين يونس - اياكس امستردام

محمد صلاح

اياكس امستردام

اياكس امستردام

اياكس امستردام - اولمبيك ليون

اياكس امستردام - اولمبيك ليون

اياكس امستردام

كاسبر دولبيرج - اياكس امستردام

حكيم زياش - ترواري - اياكس

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