استعرض محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي مع مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع تطوير حديقة الحيوان بالمحافظة وفق رؤية جديدة وتصميمات حديثة تليق بتاريخ الحديقة ودقة التخطيط.

وأكد المحافظ - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أن الحديقة ستكون نموذجا يتوفر به كافة الخدمات والمطالب للأسرة لقضاء الإجازات، موضحا أن تطوير الحديقة يأتي بمواصفات عالمية دون المساس بحقوق السكان أو التأثير على البيئة المحيطة.

وشدد على أهمية الاستفادة من كافة الخبرات في جميع القطاعات بالتعاون والتكامل التام، مطالبا بأهميه دعم الحديقة بأنواع جديدة من الحيوانات وإعداد أماكن ملائمة لها لتكون عنصر جذب لمزيد من زوار الحديقة، مؤكدا أهمية عنصر التأمين للحديقة؛ حفاظا على ما بها وحرصا على أمن وأمان الزائرين للحديقة.

ووجه المحافظ الشكر لمسؤولي الهيئة العربية للتصنيع على جهودهم بالمحافظة، لافتا إلى أنه ستتم المراجعة القانونية للبروتوكول بمعرفة المستشار القانوني للمحافظة تمهيدا لتوقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في التنفيذ.