





طرحت الفنانة آيتن عامر سؤالا على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير”إنستجرام” حول “عزومات رمضان”، قالت فيه “لو ناس معزومين عندك في رمضان وجابوا كنافة بالنوتيلا معمولة عندهم في البيت لأنها هتعدى الـ500 جنيه بره هتتريقوا وتقولوا بخل ولا هتقلدوهم؟”.

وتابعت آيتن: “بجد في ظل هذه الظروف المهببة اللى بنمر بيها كلنا لازم نلاقى حلولا بديلة، إيه رأيكوا في الموضوع ده بصراحة”.

واحتفلت آيتن مؤخرًا بوصول عدد متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، إلى 4 ملايين متابع، ووجهت الشكر لجمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال آيتن السينمائية فيلم «يا تهدي يا تعدي»، وشاركها بطولته محمد شاهين، وسلوى خطاب، وإدوارد، والفيلم تأليف أحمد عزت، وإخراج خالد الحلفاوي.