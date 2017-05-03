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مقتل وزير صومالي ونجاة آخر في هجوم مسلح بالقرب من القصر الرئاسي
مسلحين

مقتل وزير صومالي ونجاة آخر في هجوم مسلح بالقرب من القصر الرئاسي

2017-05-03 20:10:11

أطلق مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي اليوم الأربعاء، النار على موكب عباس عبد الله وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي ، فاردوه قتيلا .
ونقلت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية قوله ” إن الحادث وقع بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي “.
وأضاف المتحدث أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام ، وعندما اقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة الوزير ، مما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال ، فيما نجا وزير آخر كان مرافقا له – لم يكشف عن هويته – من الحادث.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا ويعتبر اصغر أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة سنا.

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