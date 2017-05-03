أطلق مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي اليوم الأربعاء، النار على موكب عباس عبد الله وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي ، فاردوه قتيلا .

ونقلت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية قوله ” إن الحادث وقع بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي “.

وأضاف المتحدث أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام ، وعندما اقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة الوزير ، مما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال ، فيما نجا وزير آخر كان مرافقا له – لم يكشف عن هويته – من الحادث.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا ويعتبر اصغر أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة سنا.