صرح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بأنه لن يترشح للفترة الثانية في رئاسة جامعة القاهرة، قائلا: “استخرت الله عز وجل وقررت وبناء على أسباب متعددة شخصية وعائلية أن اكتفي بالفترة الأولى التي ترأست فيها جامعة القاهرة، وكلي ثقة أن جامعة القاهرة تضيف للمنظومة أولا”.

وأضاف نصار خلال اللقاء الصحفي، بنادي تجديف جامعة القاهرة، أنه يترك موقعه في جامعة القاهرة، وقد قدم نموذجا ناجحا في أوج تألقه من كافة الجوانب، متابعا: “لذا سأكتفي بمدة واحدة في جامعة القاهرة، بعد أن قدمت نموذجا ناجحا في الإصلاح المالي والإداري، والآن اترك فيه السلطة بملئ ارادتي، واترك مكاني لمن يستطيع أن يضخ دماءا جديدة في الجامعة”.

واختتم نصار كلمته: “أشكر كل من ساندني ووقف معي، وكل من قومني حين رأى أنني كنت مخطئا أو غير مصيب، وكل انتقاداتكم كنت استقبلها بصدر رحب، لذا أترك موقعي في جامعة القاهرة، لأعود أستاذا في كلية الحقوق، ومصريا إلى جانب كل المصريين الذين يقفون بجوار بلدهم في هذا الوقت الصعب”.