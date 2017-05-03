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ربة منزل بالطالبية تتهم نجلتها بسرقتها
ربة منزل

ربة منزل بالطالبية تتهم نجلتها بسرقتها

2017-05-03 20:01:43

اتهمت ربة منزل خادمتها ونجلتها بسرقة مصوغات ذهبية من منزلها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

كان العميد عمرو هاني مأمور قسم شرطة الطالبية، والمقدم أحمد كامل نائب المأمور، تلقيا بلاغا من ربة منزل بتعرض مسكنها للسرقة من قبل خادمة ونجلتها أثناء تواجدهما به لتنظيفه.

بتقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد طارق معاون المباحث من ضبط المتهمتين، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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