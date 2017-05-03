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موناكو يدفع بفالكاو ومبابي في مواجهة السيدة العجوز
فالكاو

موناكو يدفع بفالكاو ومبابي في مواجهة السيدة العجوز

2017-05-03 20:14:32
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره يوفنوس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج” بملعب لويس الثاني

وجاء التشكيل ليضم:

حراسة المرمى: سوباستش .

الدفاع: جيلك ، جيمرسون ، سيدي بيه ، نبيل درار .

الوسط : تيموي ، باكايوكو ، فابينيو ، سيلفا ، وليمار .

الهجوم: كيليان مبابي ، راداميل فالكاو .

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